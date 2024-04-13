Рух – Кривбасс – 1:1 – видео голов и обзор матча
23:08 - Читати українською
Рух и Кривбасс не смогли выявить сильнейшего в поединке 24-го тура УПЛ. Смотрите видео голов и обзор поединка Рух – Кривбасс на "Футбол 24".
Олег Кожушко 45’
45’ Олег Кожушко
Плюман на первых минутах мог повести в счете, но не реализовал выход один на один. Кривбасс же перед перерывом повел в счете – Бандейра отдал роскошную передачу на Кожушко, а тот первым касанием обыграл вратаря, а вторым забил в пустые ворота.
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Рух отыгрался в середине второго тайма. Федор отдал роскошную разрезную передачу, а Таллес опередил вратаря и забил в похожем стиле. На этом команды и остановились – ничья 1:1.
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