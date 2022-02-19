Худжамов вступил на должность тренера голкиперов Полесья, сообщает официальный сайт житомирского клуба.

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Интересно, что житомиряне не разглашают срок сотрудничества со специалистом, для которого это первый тренерский опыт в карьере.

Отметим, что Худжамов является воспитанником Динамо, а также успел поиграть за Шахтер, однако настоящей легендой стал в Мариуполе, где и завершил карьеру в 2020 году. В его активе также один поединок за сборную Украины.

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