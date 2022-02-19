Худжамов працевлаштувався на посаді тренера голкіперів Полісся, повідомляє офіційний сайт житомирського клубу.

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Цікаво, що житомиряни не розголошують термін співпраці з фахівцем, для якого це перший тренерський досвід у кар'єрі.

Зазначимо, що Худжамов є вихованцем Динамо, а також встиг пограти за Шахтар, проте справжньою легендою став у Маріуполі, де й завершив кар'єру в 2020 році. У його активі також 1 поєдинок за збірну України.

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