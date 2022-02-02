Усик поразил Калитвинцева с первой тренировки – видео футбольных навыков звездного боксера
Главный тренер Полесья Юрий Калитвинцев отдал должное Александру Усику, который готовится дебютировать в товарищеском матче.
Чемпион WBA, WBO, IBF и IBO работает вместе с другими игроками житомирского клуба, готовясь к товарищескому Winter Cup.
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"Для нас приятно, что такой великий спортсмен будет у нас в команде. Он работает, слушает подсказки тренера и ребят. Мне кажется, что он большой профессионал, очень здоровый и выносливый. Усик будет работать, а мы будем стараться отдавать ему такие передачи, чтобы он их не терял", – заявил Калитвинцев в комментарии клубному YouTube-каналу.
Увидеть Усика в "боевых условиях" можно уже завтра – в 19:00 Полесье и Верес начнут первый розыгрыш Winter Cup.
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