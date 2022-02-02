Чемпион WBA, WBO, IBF и IBO работает вместе с другими игроками житомирского клуба, готовясь к товарищескому Winter Cup.

Металлист, Черноморец, Верес или команда Усика заработают на сборах – канал "Футбол" раскрыл призовой фонд турнира

"Для нас приятно, что такой великий спортсмен будет у нас в команде. Он работает, слушает подсказки тренера и ребят. Мне кажется, что он большой профессионал, очень здоровый и выносливый. Усик будет работать, а мы будем стараться отдавать ему такие передачи, чтобы он их не терял", – заявил Калитвинцев в комментарии клубному YouTube-каналу.

Увидеть Усика в "боевых условиях" можно уже завтра – в 19:00 Полесье и Верес начнут первый розыгрыш Winter Cup.

"Блохін надягнув рукавички і став у ворота": Володимир Кличко – про футбол, доньку Суркіса і клуби, за які вболіває