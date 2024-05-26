Похоже во втором по силе дивизионе намечается серьезная дуэль финансовых магнатов.

Накануне Металлист 1925 в решающем матче сезона за сохранение прописки в УПЛ уступил Вересу (1:2) и вылетел в низший дивизион. ФСК Мариуполь поспешил отреагировать на это событие в своих соцсетях.

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"Ждем встречи, друзья. Будет первое в Украине крипто-дерби", – написала пресс-служба азовцев на клубной странице в Твиттере.

Напомним, осенью 2023 года владельцем Металлиста 1925 стал Владимир Носов, владелец криптобиржи Whitebit. В свою очередь генеральным спонсором мариупольского клуба является регулируемая крипто-фиатная платформа – Kyrrex.

К слову, ФСК Мариуполь финишировал в Чемпионской группе Первой лиги на предпоследней строчке.

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