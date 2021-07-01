Худший клуб мира Ибис решил воспользоваться тем, что Лионель Месси с 1 июля находится в статусе свободного агента и предложил ему контракт с очень забавными условиями.

Месси официально стал свободным агентом

Соглашение рассчитано на 15 лет, а для Месси есть сразу несколько ограничений: нельзя забивать много голов и добывать чемпионство, поскольку это является основанием для расторжения договора. Также Лионель не сможет претендовать на 10-й номер, так как он принадлежит владельцу клуба Марио Чампе. Зарплата аргентинца будет зависеть от его производительности. Кроме этого, Лео перед зеркалом должен три раза поклясться, что Пеле лучше Марадоны.

Добавим, что Ибис официально включен в Книгу рекордов Гиннеса в статусе худшей команды мира. Бразильский клуб получил это звание в 1984 году после того, как не добыл ни одной победы за 3 года и 11 месяцев.

Напомним, в прошлом сезоне Лео хотел попрощаться с "блаугранас", но тогдашнее руководство клуба во главе с Бартомеу не без скандала заставило свою звезду остаться. Лионель находится в структуре Барселоны с 2000 года, а за первую команду начал играть в 2005-м. Всего в активе Месси 778 матчей в футболке каталонцев, 672 гола и 305 ассистов.

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