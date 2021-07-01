Найгірший клуб світу Ібіс вирішив скористатись тим, що Ліонель Мессі з 1 липня перебуває у статусі вільного агента та запропонував йому контракт із дуже кумедними умовами.

Мессі офіційно став вільним агентом

Угода розрахована на 15 років, а для Мессі є одразу кілька обмежень: не можна забивати багато голів та здобувати чемпіонство, оскільки це є підставою для розірвання контракту. Також Ліонель не зможе претендувати на 10-й номер, оскільки він належить власнику клубу Маріо Чампу. Зарплата аргентинця залежатиме від його продуктивності. Окрім цього, Лео перед дзеркалом має тричі поклястися, що Пеле кращий за Марадону.

Додамо, що Ібіс офіційно включений в Книгу рекордів Гіннеса у статусі найгіршої команди світу. Бразильський клуб отримав це звання у 1984 році після того, як не здобув жодної перемоги за 3 роки та 11 місяців.

Нагадаємо, минулого сезону Лео хотів попрощатись з "блаугранас", але тодішнє керівництво клубу на чолі з Бартомеу не без скандалу змусило свою зірку залишитись. Ліонель перебуває у структурі Барселони з 2000 року, а за першу команду почав грати у 2005-му. Загалом в активі Мессі 778 матчів у футболці каталонців, 672 голи та 305 асистів.

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