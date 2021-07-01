Месси официально стал свободным агентом
Лионель Месси и Барселона официально пока не продлили сотрудничество.
Контракт 34-летнего аргентинца с каталонским клубом завершился в ночь с 30 июня на 1 июля. Соответственно, Лионель теперь получил статус свободного агента.
Барселона объявит о будущем Месси на следующей неделе
По информации авторитетных СМИ, Месси и Барселона все же продолжат сотрудничество до 2023 года. Об этом должны сообщить на следующей неделе. Сейчас же форвард находится в расположении сборной Аргентины, которая выступает на Копа Америка-2021.
Напомним, в прошлом сезоне Лео хотел попрощаться с "блаугранас", но тогдашнее руководство клуба во главе с Бартомеу не без скандала заставило свою звезду остаться.
Лионель находится в структуре Барселоны с 2000 года, а за первую команду начал играть в 2005-м. Всего в активе Месси 778 матчей в футболке каталонцев, 672 гола и 305 ассистов.
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