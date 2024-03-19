Худшая команда Серии А уволила третьего тренера за сезон
Наставник Салернитаны Фабио Ливерани остался без работы из-за плохих результатов.
Итальянский специалист не сумел исправить турнирное положение своей команды. Салернитана под руководством Фабио Ливерани набрала лишь один балл в пяти матчах.
"Ачерби изменил свои показания": Жезус раскрыл точную цитату защитника Интера
Как сообщает SkySport, руководители клуба решили уволить 47-летнего наставника. Ливерани возглавил команду 11 февраля 2024 года, заменив на посту тренера Филиппо Индзаги, который работал с Салернитаной с октября. А начинали "гранатовые" сезон под руководством Паулу Соузы.
Напомним, Салернитана находится на последнем месте в турнирной таблице Серии А с 14 очками после 29 туров.
Золоті 90-ті: президент Ліберії карав Динамо двічі, Шева поруч з бандитом, голий зад Верона і ще 29 фото "старої школи"