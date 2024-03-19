Итальянский специалист не сумел исправить турнирное положение своей команды. Салернитана под руководством Фабио Ливерани набрала лишь один балл в пяти матчах.

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Как сообщает SkySport, руководители клуба решили уволить 47-летнего наставника. Ливерани возглавил команду 11 февраля 2024 года, заменив на посту тренера Филиппо Индзаги, который работал с Салернитаной с октября. А начинали "гранатовые" сезон под руководством Паулу Соузы.

Напомним, Салернитана находится на последнем месте в турнирной таблице Серии А с 14 очками после 29 туров.

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