"Для меня вопрос был закрыт вчера на поле извинениями Ачерби, и, честно говоря, я бы предпочел не возвращаться к этому постыдному событию. Однако сегодня я прочитал заявления Ачерби, которые полностью противоречат случившемуся – тому, что он на самом деле сказал мне на поле, и что подтверждают доказательства, основанные на результатах чтения по губам. Я не потерплю этого. С расизмом необходимо бороться здесь и сейчас.

Основного защитника сборной Италии исключили из состава из-за обвинений в расизме

Ачерби сказал мне: "Уходи, н*гер, ты всего лишь н*гер". После моего протеста рефери он признал, что допустил ошибку, и извинился, добавив: "Для меня "н*гер" – это такое же оскорбление, как и любое другое". Сегодня он изменил свою версию событий и утверждает, что никакого расистского оскорбления не было. Мне больше нечего к этому добавить", – написал Жезус в своём Instagram, добавив хэштег #нетрасизму.

Наполи оборвал победную серию Интера в Италии, "передав" Скудетто будущему чемпиону