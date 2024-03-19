Найгірша команда Серії А звільнила третього тренера за сезон
Наставник Салернітани Фабіо Ліверані залишився без роботи через погані результати.
Італійський фахівець не зумів виправити турнірне становище своєї команди. Салернітана під керівництвом Фабіо Ліверані набрала лише один бал у п'яти матчах.
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Як повідомляє SkySport, очільники клубу вирішили звільнити 47-річного наставника. Ліверані очолив команду 11 лютого 2024 року, замінивши на посаді тренера Філіппо Індзагі, який працював з Салернітаною з жовтня. А розпочинали "гранатові" сезон під керівництвом Паулу Соузи.
Нагадаємо, Салернітана перебуває на останньому місці у турнірній таблиці Серії А з 14 очками після 29 турів.
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