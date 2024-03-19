Наставник Салернітани Фабіо Ліверані залишився без роботи через погані результати.

Італійський фахівець не зумів виправити турнірне становище своєї команди. Салернітана під керівництвом Фабіо Ліверані набрала лише один бал у п'яти матчах.

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Як повідомляє SkySport, очільники клубу вирішили звільнити 47-річного наставника. Ліверані очолив команду 11 лютого 2024 року, замінивши на посаді тренера Філіппо Індзагі, який працював з Салернітаною з жовтня. А розпочинали "гранатові" сезон під керівництвом Паулу Соузи.

Нагадаємо, Салернітана перебуває на останньому місці у турнірній таблиці Серії А з 14 очками після 29 турів.

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