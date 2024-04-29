Півзахисник Динамо Міккел Дуелунд, який на правах оренди захищає кольори Орхуса, отримав травму, повідомляє офіційний сайт данського клубу.

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26-річний вінгер вийшов на заміну у другому таймі матчу 27-го туру Суперліги проти Копенгагена і вже через 14 хвилин підвернув щиколотку. Міккел не зміг продовжити гру і був замінений.



Нагадаємо, свого часу, виступаючи за Динамо, Дуелунд зазнав подвійного перелому щиколотки. Терміни відновлення футболіста наразі невідомі.

До слова, Міккел виступає за Орхус з січня 2023 року – данець не повертався в Динамо з того часу, як Росія розпочала повномасштабну війну з Україною. Він вже має підписаний контракт з Орхусом до 30-го червня 2025 року, а його угода з Динамо розрахована до 30 червня 2024-го. Таким чином, влітку Дуелунд покине киян безкоштовно і стане повноправним гравцем Орхуса.

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