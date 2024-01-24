В среду, 24 января, Гассе был уволен с поста главного тренера сборной Кот д'Ивуара. Местная Федерация футбола не простила французскому специалисту два поражения "слонов" на групповом этапе турнира – от Нигерии и Экваториальной Гвинеи.

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Кот д'Ивуар добыл лишь одну победу – над Гвинеей-Бисау (2:0), благодаря которой до сих пор сохраняет шансы на выход из группы. В плей-офф попадут 4 из 6 сборных, которые заняли в своих группах итоговое третье место.

Исполнять обязанности главного тренера "слонов" будет экс-полузащитник сборной Эмерс Фаэ. Гассе стал вторым наставником участника КАН, который лишился своей должности. Ранее сборная Гана уволила своего главного тренера Криса Хьютона.

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