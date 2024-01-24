У середу, 24 січня, Гассе був звільнений з посади головного тренера збірної Кот д'Івуару. Місцева Федерація футболу не пробачила французькому фахівцеві дві поразки "слонів" на груповому етапі турніру – від Нігерії та Екваторіальної Гвінеї.

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Кот д'Івуар здобув лише одну перемогу – над Гвінеєю-Бісау (2:0), завдяки якій досі зберігає шанси на вихід із групи. У плей-офф потраплять 4 із 6 збірних, які посіли у своїх групах підсумкове третє місце.

Виконувати обов'язки головного тренера "слонів" буде екс-півзахисник збірної Емерс Фае. Гассе став другим наставником учасника КАН, який позбувся своєї посади. Раніше збірна Гани звільнила свого головного тренера Кріса Г'ютона.

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