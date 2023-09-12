"Хотеть – не вредно": Петраков истерично отреагировал на желание лидера Черноморца выступать за сборную Армении
Украинский наставник сборной Армении Александр Петраков в традиционном для себя стиле оценил вероятность вызова в свою команду Артура Авагимяна.
"Я не считаю, что Авагимян сейчас сильнее исполнителей, которые есть у меня. Здесь большая конкуренция, именно в атакующем звене.
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В Армении нет вратарей, нет защитников, нет опорных полузащитников. Где нападающие? Все вингеры и под нападающими. Вот в чем проблема. Я не могу набирать 10 человек. Эти ребята мне нравятся, они уже в составе играют: Мкртчян, Сперцян. Тоже самое Селараян Лукас. Лукас из США. Люди едут. Это тоже нужно понимать. Бриаско 25 часов летит, это нужно уважать.
А я буду вызывать из Черноморца, потому что он захотел. Хотеть – не вредно. Для начала этот человек знаете что должен сделать? Подсказать вам? Я вам подскажу. Он должен приехать в Армению и получить паспорт. Подать документы и получить паспорт. Стать гражданином Армении. Но он этого не делает. Пусть приедет сюда, выберет время, получит паспорт.
Придет, скажет: "Я – гражданин Армении". Он – украинец. У него паспорт украинский. Вот и все. Это мое личное мнение. Если человек хочет, то пусть получит. У вас здесь упрощенная система. Добро пожаловать. Я за всеми смотрю. У меня ни к кому нет предвзятого отношения. Все чисто и открыто", – сказал Петраков в комментарии после поражения Хорватии.
Напомним, у полузащитника Черноморца Артура Авагимяна армянское происхождение. В сезоне 2019/20 он выступал в армянской Премьер-лиге за Алашкерт.
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