"Я не вважаю, що Авагімян зараз сильніший за виконавців, які є у мене. Тут велика конкуренція, саме в атакувальній ланці.

Петраков влаштував відверту розмову з журналістами: "Я хоч раз когось образив, принизив?"

У Вірменії немає воротарів, немає захисників, немає опорних півзахисників. Де нападники? Усі вінгери та під нападниками. Ось у чому проблема. Я не можу набирати 10 людей. Ці хлопці мені подобаються, вони вже у складі грають: Мкртчян, Сперцян. Теж саме Селараян Лукас. Лукас зі США. Люди їдуть. Це теж потрібно розуміти. Бріаско 25 годин летить, це потрібно поважати.

А я буду викликати з Чорноморця, бо він захотів. Хотіти – не шкідливо. Для початку ця людина знаєте що має зробити? Підказати вам? Я вам підкажу. Він має приїхати у Вірменію та отримати паспорт. Подати документи та отримати паспорт. Стати громадянином Вірменії. Але він цього не робить. Нехай приїде сюди, вибере час, отримає паспорт.

Прийде, скаже: "Я – громадянин Вірменії". Він – українець. У нього паспорт український. Ось і все. Це моя особиста думка. Якщо людина хоче, то нехай отримає. У вас тут спрощена система. Ласкаво просимо. Я за усіма дивлюся. У мене до нікого немає упередженого ставлення. Все чисто та відкрито", – сказав Петраков у коментарі після поразки Хорватії.

Нагадаємо, у півзахисника Чорноморця Артура Авагімяна вірменське походження. У сезоні 2019/20 він виступав у вірменській Прем'єр-лізі за Алашкерт.

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