Армения встречалась с Хорватией в матче отбора на чемпионат Европы. Отчет об игре читайте на "Футбол 24".

Отбор Евро-2024, 6 тур

Группа D

Армения – Хорватия – 0:1

Гол: Крамарич, 14

Перед матчем у команд было одинаковое количество очков, но хорваты сыграли на один тур меньше. Подопечным Александра Петракова требовалась хотя бы ничья, чтобы сохранять хорошие шансы в борьбе за прямой выход на Евро.

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Дебют сложился для хозяев пессимистично. Если Петкович с убийственной позиции пробил мимо ворот, то Крамарич в хаосе на угловом уже не простил. Бригада Клемана Тюрпена зафиксировала офсайд, однако VAR изменил решение в пользу Хорватии.

Забитый мяч не повлиял на первоначальный план соперников. Армения продолжала сидеть на своей половине, а хорваты выискивали тропы к воротам Чинчаревича. Не обошлось и без неприятных инцидентов с политическим оттенком. На 35-й минуте над полем пролетел дрон с флагом Нагорного Карабаха. Тюрпен остановил игру, но пауза продолжалась недолго. Счет 0:1 продержался до перерыва.

Игра армян не поражала и во второй половине. Петраков довольно быстро провел 3 замены, но Хорватия должна была громить подопечных украинца. xG бронзовых призеров чемпионата мира перевалил за 3 – если бы не Чинчаревич, быть разгрому.

Хорватия довела дело до победы и выскочила на первую строчку группы (10 очков, 4 игры). У турок после 5 матчей столько же, а Армения с 7 пунктами только третья.

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