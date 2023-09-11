– У меня будет одна просьба к вам. Я здесь работаю с января. Скажите мне честно – я хоть раз кого-то обидел, оскорбил? Вас, журналистов. Просто мне неприятно. Скажите честно – я кого-то унизил, обидел? У кого-то из вас есть претензии?

– Правильный ответ – нет.

– Ну за это спасибо (смеется). Откровенно. Ибо пишут, говорят, что я обижаю вас здесь, веду себя безобразно, такое вытворяю. Но мне кажется, что я отвечаю на ваши вопросы как могу, искренне, – сказал Петраков на пресс-конференции.

Добавим, что Армения под руководством украинского специалиста достойно выступает в отборе Евро-2024, но после поражения хорватам выпала из вожделенной двойки на вершине группы D.

Сказка Петракова в отборе Евро-2024 подходит к концу – Армения с политической провокацией проиграла Хорватии