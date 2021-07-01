"Мне бы хотелось сказать, что Месси остается, и он хочет остаться. Все складывается как надо, и мы пытаемся найти решение, устраивающее всех.

Месси официально стал свободным агентом

Но все упирается в фэйр-плей. Я бы хотел заявить, что он остается, но пока не могу. Однако мы по-прежнему ведем над этим работу", – отметил Лапорта в комментарии Marca.

Напомним, контракт Месси с Барселоной завершился в ночь с 30 июня на 1 июля, и теперь аргентинец пребывает в статусе свободного агента. Лионель находится в структуре Барселоны с 2000 года, а за первую команду начал играть в 2005-м. Всего в активе Месси 778 матчей в футболке каталонцев, 672 гола и 305 ассистов.

Лапорта – це суцільна імпровізація: Барса без чіткого плану підписує гравців Бартомеу, а вибір тренера зовсім не дивує