"Мені б хотілося сказати, що Мессі залишається, і він хоче залишитися. Все складається, як треба, і ми намагаємося знайти рішення, яке влаштовує всіх.

Мессі офіційно став вільним агентом

Але все впирається в фейр-плей. Я б хотів заявити, що він залишається, але поки не можу. Однак ми, як і раніше, ведемо над цим роботу", – зазначив Лапорта у коментарі Marca.

Нагадаємо, контракт Мессі з Барселоною завершився в ніч з 30 червня на 1 липня, тож тепер аргентинець отримав статус вільного агента. Ліонель перебуває у структурі Барселони з 2000 року, а за першу команду почав грати у 2005-му. Загалом в активі Мессі 778 матчів у футболці каталонців, 672 голи та 305 асистів.

Лапорта – це суцільна імпровізація: Барса без чіткого плану підписує гравців Бартомеу, а вибір тренера зовсім не дивує