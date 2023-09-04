"Я приехал на сборы Зари в Польшу. В последствии мне позвонил агент и сказал, что есть интерес со стороны Сандерленда: они хотят представить мне клуб, базу, показать как все выглядит, и как все видят в перспективе.

Русин официально перешел из Зари в Англию

Мы созвонились, они представили все, заверили, что хотят видеть меня в команде. Сказали, что за мной наблюдали, что я им подхожу по каким-то параметрам, поэтому дальше будут вестись переговоры.

В Сандерленде меня видят и слева, и справа, плюс могу сыграть именно нападающего. Поэтому видят и там, и там. Это плюс для меня.

На каком стадионе в Англии я хотел бы сыграть? Наверное, на Энфилде. Я являюсь болельщиком Ливерпуля. Мне нравится аура Энфилда, сам стадион, команда. Я хотел бы там сыграть", – сказал Русин в авторской программе Владимира Зверова на ПРОФУТБОЛ Digital.

Напомним, 24-летний нападающий подписал с английским клубом контракт по схеме 4+1 – его переход принес луганчанам 2,5 млн евро (плюс возможные бонусы).

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