Сандерленд официально подтвердил переход 24-летнего нападающего Зари. Личный контракт подписан по схеме 4+1.

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Ранее инсайдеры раскрывали финансовые детали соглашения между клубами. Сандерленд согласился заплатить Заре 2,5 млн евро плюс примерно столько же возможными бонусами. Сами луганчане год назад заплатили за нападающего Динамо всего 250 тысяч евро.

Прошлый сезон стал самым успешным в карьере Русина – 30 матчей, 13 голов и 6 ассистов. Сандерленд выступает в Чемпионшипе. В предыдущей кампании "черные коты" дошли до плей-офф, но завоевать путевку в элиту не смогли. Новый сезон команда Тони Моубрея начала слабо и пока болтается в нижней части таблицы.

Ласкаво просимо, Русин



We are delighted to announce that an agreement has been reached with Zorya Luhansk for the transfer of Nazariy Rusyn for an undisclosed fee.#SAFC — Sunderland AFC (@SunderlandAFC) September 1, 2023

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