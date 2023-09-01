Русин официально перешел из Зари в Англию
Назарий Русин успел перебраться на Туманный Альбион.
Сандерленд официально подтвердил переход 24-летнего нападающего Зари. Личный контракт подписан по схеме 4+1.
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Ранее инсайдеры раскрывали финансовые детали соглашения между клубами. Сандерленд согласился заплатить Заре 2,5 млн евро плюс примерно столько же возможными бонусами. Сами луганчане год назад заплатили за нападающего Динамо всего 250 тысяч евро.
Прошлый сезон стал самым успешным в карьере Русина – 30 матчей, 13 голов и 6 ассистов. Сандерленд выступает в Чемпионшипе. В предыдущей кампании "черные коты" дошли до плей-офф, но завоевать путевку в элиту не смогли. Новый сезон команда Тони Моубрея начала слабо и пока болтается в нижней части таблицы.
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