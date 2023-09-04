"Я приїхав на збори Зорі у Польщу. І згодом мені зателефонував агент та сказав, що є інтерес з боку Сандерленда: вони хочуть представити мені клуб, базу, показати як все виглядає, і як все бачать в перспективі.

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Ми сконтактувались, вони представили все, запевнили, що хочуть бачити мене в команді. Сказали, що за мною спостерігали, що я їм підходжу по якихось параметрах, тому далі вестимуться перемовини.

У Сандерленді мене бачать і зліва, і справа, плюс можу зіграти саме нападника. Тому бачать і там, і там. Це плюс для мене.

На якому стадіоні в Англії я хотів би зіграти? Напевно, на Енфілді. Я є вболівальником Ліверпуля. Мені подобається аура Енфілда, сам стадіон, команда. Я хотів би там зіграти", – сказав Русин в авторській програмі Володимира Звєрова на ПРОФУТБОЛ Digital.

Нагадаємо, 24-річний нападник підписав з англійським клубом контракт за схемою 4+1 – його перехід приніс луганцям 2,5 млн євро (плюс можливі бонуси).

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