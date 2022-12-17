Хорватия встречается с Марокко в поединке за третье место на ЧМ-2022. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24",

Поединок между этими командами на групповом этапе завершился без голов. Однако футболисты получили шанс изменить это в матче за третье место. Текстовая онлайн-трансляция Хорватия – Марокко на "Футбол 24" стартовала в 17:00.

Уже в начале матча зрители увидели 2 гола. Сначала классно разыграли штрафной хорваты – забил Гвардиол. Но уже через 2 минуты результативно ответил Дари – также после стандарта. Следующего гола пришлось ждать до конца первого тайма. Это Оршич организовал настоящий шедевр.

Хорватия – Марокко – видео гола Гвардиола:

Хорватия – Марокко – видео гола Дари:

Хорватия – Марокко – видео гола Оршича: