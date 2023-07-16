"Килман – это кандидат в сборную Украины. Но у нас в сборной много достойных кандидатов на позицию центрального защитника. Я не юрист, и не могу оценить, как скоро у него будет возможность играть за команду.

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Килман говорил, что Шевченко помогает ему оформить гражданство? Очень хорошо, если Шевченко этим занимается. Впишется ли Килман в сборную Украины? У нас много сильных кандидатов, некоторые из них уже сейчас хорошо играют в Европе. Никто из тренеров не откажется от хорошего игрока. О Килмане давайте поговорим после того, как он получит гражданство. Он выступал за английскую сборную по мини-футболу.

Участвую ли я в получении украинского гражданства Килманом? Нет, его я начну рассматривать не раньше, чем он получит украинское футбольное гражданство. Возможно, в УАФ знают, как движется этот вопрос", – поделился Ребров в комментарии Fanday.

Напомним, Килман был близок к сборной Украины, ведь его мама родилась в Киеве. Макс даже получил украинский паспорт и общался с Андреем Шевченко незадолго до Евро-2020, но ФИФА запретила ему играть за "сине-желтых" – в свое время защитник провел 25 матчей за футзальную сборную Англии.

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