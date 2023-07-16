"Кілман – це кандидат у збірну України. Але у нас у збірній багато гідних кандидатів на позицію центрального захисника. Я не юрист, і не можу оцінити, як скоро у нього буде можливість грати за команду.

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Кілман казав, що Шевченко допомагає йому оформити громадянство? Дуже добре, якщо Шевченко цим займається. Чи впишеться Кілман в збірну України? У нас багато сильних кандидатів, деякі з них уже зараз добре грають у Європі. Ніхто з тренерів не відмовиться від хорошого гравця. Про Кілмана давайте поговоримо після того, як він отримає громадянство. Він виступав за англійську збірну з міні-футболу.

Чи беру я участь в отриманні українського громадянства Кілманом? Ні, його я почну розглядати не раніше, ніж він отримає українське футбольне громадянство. Можливо, в УАФ знають, як рухається це питання", – поділився Ребров у коментарі Fanday.

Нагадаємо, Кілман був близьким до збірної України, адже його мама народилась в Києві. Макс навіть отримав український паспорт і спілкувався з Андрієм Шевченком незадовго до Євро-2020, але ФІФА заборонила йому грати за "синьо-жовтих" – свого часу захисник провів 25 матчів за футзальну збірну Англії.

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