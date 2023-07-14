"Из того, что я знаю, сейчас в УАФ, в частности в комитете сборных, снова вернулись к этой теме.

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Я думаю, что тренерский состав будет изучать Килмана как футболиста, и параллельно наши функционеры будут обращаться в футбольные инстанции, чтобы еще раз получить какое-то подтверждение, что Килман уже все.

Была информация, что Наполи предлагал Вулверхэмптону 35 миллионов евро за него. Мне кажется, если не последний клуб Серии А предлагает за него столько, то игрок того стоит", – сказал Спиваковский в программе "ТаТоТаке".

Напомним, ранее Килман был близок к сборной Украины, ведь его мама родилась в Киеве. Макс даже получил украинский паспорт и общался с Андреем Шевченко незадолго до Евро-2020, но ФИФА запретила ему играть за "сине-желтых" – в свое время защитник провел 25 матчей за футзальную сборную Англии.

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