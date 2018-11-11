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Хомченовский: Заря хочет подняться на свое привычное место в турнирной таблице

14:47 25 Читати українською
Хомченовский: Заря хочет подняться на свое привычное место в турнирной таблице
Дмитрий Хомченовский / фото из соцсетей

Полузащитник Зари Дмитрий Хомченовский поделился впечатлениями после победы над Карпатами в матче 15-го тура УПЛ.

"Все хорошо, самое главное, что ничего не беспокоит, выдержал 90 минут игры. Хотя после травмы немножко, конечно, было тяжеловато. Команда победила, я забил гол, поэтому настроение, конечно, хорошее после победы.

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Восстановление шло так, как и должно было идти. Думаю, форсировать его не стоит. Если бы рвался на поле раньше, мог навредить себе, команде.

У Зари были неудачные матчи, конечно, были и победы. Жаль, что теряли очки. Но сейчас немного наверстали упущенное, выиграли три матча, вернули себе уверенность.

Карпаты хороший соперник. Мы хотели взять максимум очков и думали о том, как реализовать план на игру нашего главного тренера.

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Сможет ли Заря к зиме догнать Ворсклу и Александрию? Трудный вопрос, но мы над этим работаем. Предсказать сложно, но, конечно, хотим подняться на свое привычное место в турнирной таблице", – цитирует Хомченовского Zbirna.com.

Украина15 тур

Заря - Карпаты: Суббота 10 ноября 2018

Заря
Матч окончен
2 : 1
Карпаты
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Дмитрий Хомченовский Дмитрий Хомченовский Заря Заря Заря - Карпаты
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