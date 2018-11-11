Хомченовський: Зоря хоче піднятися на своє звичне місце в турнірній таблиці

Півзахисник Зорі Дмитро Хомченовський поділився враженнями після перемоги над Карпатами в матчі 15-го туру УПЛ.

"Все добре, найголовніше, що нічого не турбує, витримав 90 хвилин гри. Хоча після травми трошки, звичайно, було важкувато. Команда перемогла, я забив гол, тому настрій, звичайно, гарний після перемоги.

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Відновлення йшло так, як і повинно було йти. Думаю, форсувати його не варто. Якби рвався на поле раніше, міг нашкодити собі, команді.

У Зорі були невдалі матчі, звичайно, були і перемоги. Шкода, що втрачали очки. Але зараз трохи надолужили згаяне, виграли три матчі, повернули собі впевненість.

Карпати хороший суперник. Ми хотіли взяти максимум очок і думали про те, як реалізувати план на гру нашого головного тренера.

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Чи зможе Зоря до зими наздогнати Ворсклу і Олександрію? Важке питання, але ми над цим працюємо. Передбачити складно, але, звичайно, хочемо піднятися на своє звичне місце в турнірній таблиці", – цитує Хомченовського Zbirna.com.