"Эрлинг нас действительно удивил. Его переход в Боруссию не был сюрпризом, переговоры были короткими. Они сразу сказали, что надо придти к согласию. Мы отработали переговоры и подписали контракт. Многие клубы были в нем заинтересованы, но итоговое решение принимал сам игрок.

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Боруссия – промежуточный этап в его карьере. В итоге он будет играть в Ливерпуле.

Холланд может играть абсолютно в любом клубе в мире. С его менталитетом и уверенностью в себе он сможет достичь всего в ближайшие 10 лет", – цитирует Фройнда Die Welt.

Напомним, Эрлинг только зимой успел присоединиться к лагерю "шмелей" и почти сразу стал ключевым элементом атаки команды. За 20 матчей Бундеслиги Холланд отметился 18-ю точными ударами.

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