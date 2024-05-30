"Я прошу прощения во второй раз. Прошу прощения, потому что даже сегодня у нас было много возможностей забить, повести в счете или сравнять, как в случае с Иконе.

Историческая победа греков в видеообзоре матча Олимпиакос – Фиорентина – 1:0

Ребята сделали все, что можно было, мы бились, потели и создавали моменты в матче с командой, которая не позволяет разыгрывать хорошие комбинации. Мы в который раз потерпели поражение в матче, который не заслуживали проиграть. Мы могли дойти до серии пенальти. Я очень разочарован.

В таких играх все зависит от того, с каким соперником ты встречаешься, ты можешь забить не так хорошо, как хотелось бы, но я думаю, что каждый, кто вышел сегодня на поле, отдал то, что мог отдать. Это не то, на что мы надеялись, у нас было много шансов выиграть до них, но получилось плохо, мы не смогли найти тот момент, чтобы взять инициативу в свои руки и убежать. Это большое разочарование, второй финал проиграть на последних минутах: это больно.

Мы третий раз (с учетом прошлогодних Лиги конференций и Кубка Италии) сыграли в финале так, как нужно, но, возможно, нам все еще не хватает хитрости, зрелости, чтобы выиграть такой важный матч. Мне жаль ребят, но такой футбол, нужно принимать даже такие поражения", – цитирует Итальяно calciomercato.

Олимпиакос выиграл Лигу конференций, одолев Фиорентину – Мендилибар взял второй еврокубок за два года