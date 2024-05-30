Одним из главным претендентов на Артема Довбика называют Атлетико, который накануне уже начал активные действия в отношении украинца. Мадридцы уже успели сделать Жироне первое предложение в размере 25 млн евро, но получили отказ.

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По информации L'esportiu, каталонцы, которые стремятся сохранить Довбика на следующий сезон, готовы начинать переговоры только тогда, когда предложенная сумма будет стартовать с 40 миллионов евро. В свою очередь Атлетико не готов идти на такие расходы. Издание отмечает, что клаусула Артема составляет 50 млн евро, как ранее сообщал "Футбол 24".

В то же время журналист радио Cope Антонио Руис рассказывает, что "матрасники" не планируют активировать клаусулу украинца и готовы выложить за форварда Жироны не более 30 миллионов. Клуб также рассматривает вариант подписания Александера Серлота из Вильярреала, который до последнего вел борьбу за Пичичи с Довбиком.

К слову, кроме Атлетико интерес к украинцу проявляют также Милан, Ювентус и Наполи, а также несколько грандов АПЛ, среди которых Челси.

Напомним, контракт Довбика с Жироной действует до 30 июня 2028 года. Transfermarkt оценивает украинца в 30 млн евро.

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