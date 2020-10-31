Мбаппе – самый дорогой молодой игрок мира по версии Forbes
Журнал Forbes опубликовал список самых дорогих футболистов мира в возрасте до 21 года включительно.
Возглавил данный рейтинг Forbes Килиан Мбаппе. Трансферная стоимость 21-летнего нападающего ПСЖ и сборной Франции составила 183,3 млн евро. За основу исследования были взяты данные Transfermarkt и CIES.
Мбаппе составил символическую сборную ПСЖ всех времен
Второе место занял Жоау Фелиш из мадридского Атлетико (104 млн евро). Третьим стал представитель Челси Кай Хаверц (98 млн).
Также в топ-10 попали:
4. Альфонсо Дэвис (Бавария, 88,3 млн евро);
5. Маттейс Де Лигт (Ювентус, 86,8 млн евро);
6. Джейдон Санчо (Боруссия Дортмунд 86,8 млн евро);
7. Эрлинг Холанд (Боруссия Дортмунд, 68,3 млн евро);
8. Ашраф Хакими (Интер, 66,3 млн евро);
9. Виктор Осимхен (Наполи, 63 млн евро);
10. Ферран Торрес (Манчестер Сити, 57,7 млн евро).
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