"Ерлінг нас дійсно здивував. Його перехід в Борусію не був сюрпризом, переговори були короткими. Вони відразу сказали нам, що треба дійти до згоди. Ми відпрацювали переговори і підписали контракт. Багато клубів були в ньому зацікавлені, але підсумкове рішення приймав сам гравець.

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Борусія – проміжний етап в його кар'єрі. У підсумку він гратиме у Ліверпулі.

Холанд може грати абсолютно за будь-який клуб у світі. З його менталітетом і впевненістю в собі він зможе досягти всього у найближчі 10 років", – цитує Фройнда Die Welt.

Нагадаємо, Ерлінг лише взимку встиг приєднатись до табору "джмелів" та майже одразу став ключовим елементом атаки команди. За 20 матчів Бундесліги Холанд відзначився 18-ма влучними ударами.

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