Иван Надеин продолжает фонтанировать новыми оригинальными идеями. После отскока с Эпицентром (1:1) в первом матче плей-офф за УПЛ он решил, что его игрокам не хватает игрового времени.

"Возможно, нашему тренерскому штабу нужно было провести большую ротацию. Все-таки только в прошлую субботу мы провели ключевой поединок в УПЛ против харьковского Металлиста 1925. Нужно привыкать играть в более интенсивный футбол.

Спасение Вереса на последних минутах в видеообзоре матча за УПЛ с Эпицентром – 1:1

Я вообще считаю, что нашим командам нужно больше играть в официальных играх. Верес проведет за сезон 34 поединка. Это мало. Наши соседи из Европы проводят по 45-50 календарных матчей.

Возможно, стоит подумать о том, чтобы придумать Кубок лиги, например. Что-то взять полезное из Англии. А может, стоит поделить территориально клубы и провести еще один турнир. Многие футболисты будут иметь больше игровой практики. Мы играем очень мало. Если проводить такой турнир зимой, то можно и на искусственном поле играть. Ситуация с футбольными полями уже значительно лучше стала", – сказал Надеин в комментарии Sportarena.

Напомним, в поединке с Эпицентром Вересу удалось отыграться только на последних минутах. Ответный матч состоится в воскресенье, 2 июня. Начало встречи в 17:00.

Верес не смог победить Эпицентр в первом матче плей-офф за УПЛ – ровенчане спаслись в конце встречи