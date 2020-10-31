Гладбах перед выездом в Украину на матч Лиги чемпионов против Шахтера обыграл экс-лидера Бундеслиги. Обзор матча Боруссия М – РБ Лейпциг (1:0) читайте на "Футбол 24".

Обе команды живут в рамках насыщенного еврокубкового графика. Гладбах на неделе упустил победу над Реалом, а Лейпциг крупно влетел Манчестер Юнайтед. Юлиан Нагельсманн использовал активную ротацию и впервые поставил с первых минут 18-летнего новичка Лазара Самарджича. Марко Розе сделал меньше изменений, но вместо автора дубля в ворота Реала Маркуса Тюрама он выпустил Ханнеса Вольфа, который летом перешел как раз из Лейпцига (разругавшись с Нагельсманном).

Боруссия сегодня надела стильную черную форму в честь 120-летия клуба, вышла в схеме 4-2-3-1 и получила мяч под свой контроль. Хозяева разыгрывали из глубины, традиционно выманивая соперника в прессинг, но Лейпциг не встречал "жеребцов" высоко. Плотный средний блок гостей обрубал атаки Гладбаха в центре поля, после чего подопечные Нагельсманна пользовались слабым местом оппонента – свободными зонами за спиной крайних защитников.

Так возникли два самых острых моменты РБ в первом тайме. Поульсен нашел дыру на левом фланге Боруссии, обыгрался с Серлотом и выстрелил под перекладину – Зоммер справился. В следующем эпизоде ​​Серлот через ту же зону на скорости обыграл Эльведи и остро прострелил, однако Поульсен не дотянулся до мяча.

Лейпциг уступал во владении мячом, но атаковал лучше – 1:6 по ударам до перерыва. Под занавес первого тайма Боруссия забила, но судьи отменили гол – Плеа из офсайда вырвался один на один с голкипером. Юлиан Нагельсманн часто "пихал" своим футболистам, однако явно переигрывал Марко Розе. От наставника Гладбаха ждали реакции.

И Розе отреагировал, попытавшись наладить проблему зону. Снял Эльведи, который проигрывал ключевые дуэли форвардам РБ, перевел в центр обороны Бенсебайни, а на фланг выпустил Вендта. Картина матча действительно изменилась. Боруссия начала резче атаковать, не так дорожила мячом, быстрее доставляла его на чужую половину, а там прессинговала. В первой трети второго тайма Гладбах обыграл гостей по ударам (3:1) – это прекрасно отражает ход встречи.

Пошли моменты у ворот Гулачи – возникли они в результате ошибок Упамекано. Хофманн и Херманн по разу сыграли на перехвате и вывели на удары Плеа (сначала справился вратарь, затем француз не сумел пробить). Алассан нашел еще одну возможность для удара, но опять не забил. А вот Ханнес Вольф свой бывший клуб огорчил.

В Боруссии прошла хорошая позиционная атака (что редкость), где ключевым стало смелое подключение Бенсебайни (следствие перестановок Розе). Далее Плеа нашел в штрафной Херманна, тои откинул Вольфу, а молодой австриец элегантно поразил дальний угол. Так он отомстил Нагельсманну, которому не раз упрекал из-за отсутствия шансов в Саксонии. Между тренером и футболистом совсем не сложились отношения, потому Лейпциг вынужден был отдать Вольфа в Гладбах.

Нагельсманн посыпал заменами – выпустил четырех свежих футболистов. Лейпцигу пришлось устроить навалу, ведь хозяева окопались у своих ворот. Прежде чем "быки" начали создавать момент за моментом (Забитцер немного не попал в створ, дальний удар Айдара потянул Зоммер, Серлот замкнул прострел ударом выше ворот, выстрел Форсберга заблокировали), Боруссия успела организовать фирменный контрвыпад. Плеа опустился под вертикаль Зоммера, зацепился за мяч, отбросил на фланг Лайнеру, прибежал в атаку и с линии штрафной мощно пробил в штангу.

Под занавес встречи Боруссия играла просто, ничего не придумывала, но Лейпицг так и не смог вырвать ничью. Саксонцы провалили только старт второго тайма, однако этого Гладбаху хватило. Первая победа Боруссии М над Лейпцигом в истории! РБ после этого тура потерял лидерство в Бундеслиге и оказался на третьем месте с 13 очками. Гладбах набрал 11 пунктов и поднялся на 4 место. Во вторник "жеребцы" в Киеве сыграют против Шахтера в Лиге чемпионов. Будет очень интересная битва!

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