Форвард дортмундской Боруссии Эрлинг Холанд хочет перейти в Реал, сообщает издание AS.

Реал обвинил Барселону в подковерных играх – мадридцы не верят в финансовые возможности конкурента

Об этом в беседе с исполнительным директором "сливочных" Хосе Анхелем Санчесом сказал отец норвежца. Напомним, недавно отец Эрлинга и его агент Мино Райола встречались с представителями Барселоны и Реала, чтобы обсудить возможный переход из дортмундской Боруссии.

Мадридцы довольны выбором игрока, однако не собираются переплачивать за футболиста. В лагере "сливочных" считают, что участие их главного конкурента – Барселоны – в борьбе за норвежца – это всего лишь трюк, чтобы повысить цену на форварда. Реал не собирается участвовать в этом "аукционе" и, если Боруссия согласится на переговоры, готов сделать "шмелям" официальное предложение.

Напомним, Холанд перебрался в Боруссию зимой 2020 года за 20 млн евро. С тех пор Эрлинг сыграл за "шмелей" 49 матчей во всех турнирах, в которых забил 49 голов и отдал 11 результативных передач. Действующий контракт игрока с дортмундцами завершается летом 2024-го.

Бомбардир із бензопилою: Ерлінг Холанд працює на тракторі, не має дівчини і лякає не тільки голами