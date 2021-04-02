Скандальный агент Мино Райола начал бурную деятельность относительно будущего трансфера своего подопечного Эрлинга Холанда. Накануне он с отцом норвежского форварда встретился с представителями Барселоны и Реала, чтобы обсудить возможный переход из дортмундской Боруссии.

Делегация Холанда продолжает турне по Европе: после Барселоны и Реала отец форварда полетел на переговоры с грандами АПЛ

В лагере "сливочных" считают, что у каталонцев нет возможностей для осуществления сделки, которая оценивается примерно в 150 млн евро. Источники в Реале утверждают, что участие "блаугранас" в переговорах нацелено исключительно на подорожание трансфера, сообщает Onda Cero.

Напомним, Холанд перебрался в Боруссию зимой 2020 года за 20 млн евро. С тех пор Эрлинг сыграл за "шмелей" 49 матчей во всех турнирах, в которых забил 49 голов и отдал 11 результативных передач. Действующий контракт игрока с дортмундцами завершается летом 2024-го.

Бомбардир із бензопилою: Ерлінг Холанд працює на тракторі, не має дівчини і лякає не тільки голами