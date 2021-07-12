Сегодня норвежец должен был появиться на сборах команды, но почему-то опоздал, информирует Sky Germany.

Реал будет бороться за Холанда или Левандовски через год – этим летом все силы мадридцев направлены на Мбаппе

Журналисты сразу начали искать следы бунта, но спортивный директор "шмелей" Михаэль Цорк успокоил всех шуткой. "Эрлинга нет, поскольку он уже в Англии. А если серьезно, то ничего не изменилось. Мы твердо настроены начать новый сезон с Холандом", – отрезал Цорк.

Напомним, Боруссия Д этим летом уже продала Санчо в Манчестер Юнайтед за 90 млн евро, поэтому может позволить себе удержать вторую звезду. Холанда связывали с другим клубом АПЛ – Челси.

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