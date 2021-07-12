Сьогодні норвежець повинен був з'явитися на зборах команди, але чомусь запізнився, інформує Sky Germany.

Реал буде боротися за Холанда або Лєвандовскі через рік – цього літа всі сили мадридців спрямовані на Мбаппе

Журналісти відразу почали шукати сліди бунту, але спортивний директор "джмелів" Міхаель Цорк заспокоїв усіх жартом. "Ерлінга немає, бо він вже в Англії. А якщо серйозно, то нічого не змінилось. Ми твердо налаштовані розпочати новий сезон з Холандом", – відрубав Цорк.

Нагадаємо, Борусія Д цього літа вже продала Санчо в Манчестер Юнайтед за 90 млн євро, тому може дозволити собі втримати другу зірку. Холанда пов'язували з іншим клубом АПЛ – Челсі.

10 найдорожчих трансферів за перший місяць міжсезоння – МЮ і Ліверпуль витрусили гаманці в Німеччині