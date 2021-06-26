Реал уже определился с трансферными приоритетами на ближайшие сезоны.

Мадридский гранд отложил вопрос нового центрфорварда на лето 2022-го, информирует AS. В текущее же окно Флорентино Перес сделает все возможное для подписания Килиана Мбаппе.

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Через год желанным вариантом Реала будет Эрлинг Холанд, за которого начнется серьезная борьба. Одним из конкурентов "сливочных" точно станет Бавария. Чемпионы Германии видят в звезде Боруссии Д идеальную замену 32-летнему Роберту Левандовски. Интересно, что поляк может понадобиться Реалу, если мадридцы потерпят неудачу с Холандом.

Добавим, что в прошлом сезоне Бундеслиги Левандовски провел 29 матчей, отличился 41 голом и 7 ассистами. Статистика Холанда – 28 матчей, 27 голов и 8 ассистов.

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