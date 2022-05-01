В прошлом году 51-летний специалист заявлял , что планирует доработать действующий до 2023 года контракт и возглавить сборную. Сейчас Пеп сменил свое решение, утверждает Mirror .

У Зинченко есть все шансы остаться в основе Ман Сити до конца сезона – важные новости от Гвардиолы

Манчестер Сити сделал испанцу предложение продлить соглашение до 2025 года и провел первые переговоры. Гвардиола положительно оценил такой шаг клуба, ведь у него есть незавершенные дела. В частности, как сообщает пресса, тренер считает, что построенная им команда еще не достигла пика.

Еще один фактор, почему Хосеп не спешит покидать "горожан" – потенциальное летнее подписание Эрлинга Холанда. Клуб заверил окружение форварда Боруссии Дортмунд, что тот будет играть под руководством испанца.

Верхушка "горожан" с оптимизмом смотрит на пролонгацию сотрудничества с Пепом, поэтому даже не занимается поиском нового наставника. Гвардиола за 6 лет завоевал с Сити 10 титулов, из которых 3 – чемпионства АПЛ.