Холанд стане гравцем Манчестер Сіті – журналіст розкрив деталі трансферної бомби майбутнього літа
08:00 - Читать на русском
Нападник Борусії Д Ерлінг Холанд має розпочати наступний сезон у складі Манчестер Сіті.
Холанд стане гравцем Манчестер Сіті цього літа, запевняє іменитий інсайдер Ніколо Скіра.
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"Містяни" виплатять клаусулу в 75 млн євро, а норвежець отримає контракт до 2027 року із зарплатою в 30 млн на рік. Повідомляється, що сторони вже домовились, тож лишилось очікувати на офіційне підтвердження.
Зазначимо, що Холанд став одним з найбажаніших гравців у Європі – на форварда полювали такі гранди як Реал, Барселона, Челсі.
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