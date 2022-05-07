Холанд стане гравцем Манчестер Сіті цього літа, запевняє іменитий інсайдер Ніколо Скіра.

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"Містяни" виплатять клаусулу в 75 млн євро, а норвежець отримає контракт до 2027 року із зарплатою в 30 млн на рік. Повідомляється, що сторони вже домовились, тож лишилось очікувати на офіційне підтвердження.

Зазначимо, що Холанд став одним з найбажаніших гравців у Європі – на форварда полювали такі гранди як Реал, Барселона, Челсі.

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