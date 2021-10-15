Нападающий Боруссии Д Эрлинг Холанд восстановился от травмы и уже готовится колотить голы в ворота соперников.

Бомбардир "шмелей" придумал себе оригинальную тренировку точности ударов.

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Холанд аккуратно поставил на один мяч еще два, в в левой девятке повесил мишень. Несколько неудобная высота не стала проблемой для 21-летнего норвежца. Три подряд точных удара убили "пауков", которые поселились в углу ворот.

Отметим, что в текущем сезоне Холанд провел за Боруссию 8 матчей, забив 11 голов и отдав 4 результативные передачи. Недавно норвежец восстановился от травмы, из-за которой не смог поехать в сборную.

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