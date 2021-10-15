Нападник Борусії Д Ерлінг Холанд відновився від травми і вже готується колотити голи у ворота суперників.

Бомбардир "джмелів" вигадав собі оригінальне тренування точності ударів.

ПСЖ буде заманювати Холанда космічною зарплатнею – стільки не отримують навіть Мессі з Неймаром

Холанд акуратно поставив на один м'яч ще два, в у лівій дев'ятці повісив мішень. Дещо незручна висота не стала проблемою для 21-річного норвежця. Три поспіль точні удари повбивали "павуків", які оселилися у куті воріт.

Відзначимо, що у поточному сезоні Холанд провів за Борусію 8 матчів, забивши 11 голів та віддавши 4 результативні передачі. Нещодавно норвежець відновився від травми, через яку не зміг поїхати до національної збірної.

Золотий м'яч-2021: авторитетне видання привідкрило ширму з 5-ма фіналістами, а букмекери вже "визначили" переможця