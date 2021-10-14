Французский гранд будет бороться за нападающего Боруссии Д Эрлинга Холанда, информирует Foot Mercato.

Манчестер Сити зимой сделает серьезный шаг для подписания Холанда – у "горожан" есть козырь

На 21-летнего норвежца также претендуют Манчестер Сити и Бавария, а сам он вряд ли горит желанием выступать во Франции. ПСЖ попытается убедить бомбардира огромной зарплатой и относительно коротким контрактом на 2 года с возможностью продления еще на один. Холанд мог бы стать самым высокооплачиваемым игроком команды, получая 38-42 млн евро в год. Столько не зарабатывают даже Месси и Неймар, у которых "скромные" 30 млн евро.

Отметим, что Холанд в текущем сезоне провел за Боруссию 8 матчей, забив 11 голов и отдав 4 результативные передачи.

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