Холанд раскрыл секретный ритуал перед своими матчами: "Все делает отец, а я просто лежу на диване"
Нападающий Ман Сити Эрлинг Холанд рассказал, как заряжается энергией для своих футбольных подвигов.
"Я ем лазанью отца перед каждым домашним матчем. Потом получается неплохо сыграть, возможно, папа добавляет туда какой-нибудь секретный ингредиент.
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Я очень мало помогаю. Все делает отец, а я в основном просто лежу на диване и наблюдаю за ним. Вот так все и работает", – цитирует Холанда Daily Mail.
Добавим, что 22-летний нападающий монструозно начал свою карьеру в Англии – 17+3 в 11 матчах. Последним подвигом сына Альфа-Инге Холанда стал хет-трик в дерби против Манчестер Юнайтед (6:3).
Ман Сити разбил МЮ в матче АПЛ с 9 голами – 3 подряд домашний хет-трик плюс 2 ассиста Холанда, феерия Фодена и КДБ