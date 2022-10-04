Нападающий Ман Сити Эрлинг Холанд рассказал, как заряжается энергией для своих футбольных подвигов.

"Я ем лазанью отца перед каждым домашним матчем. Потом получается неплохо сыграть, возможно, папа добавляет туда какой-нибудь секретный ингредиент.

Холанд высказал претензии к игрокам Манчестер Сити после уничтожения МЮ

Я очень мало помогаю. Все делает отец, а я в основном просто лежу на диване и наблюдаю за ним. Вот так все и работает", – цитирует Холанда Daily Mail.

Добавим, что 22-летний нападающий монструозно начал свою карьеру в Англии – 17+3 в 11 матчах. Последним подвигом сына Альфа-Инге Холанда стал хет-трик в дерби против Манчестер Юнайтед (6:3).

Ман Сити разбил МЮ в матче АПЛ с 9 голами – 3 подряд домашний хет-трик плюс 2 ассиста Холанда, феерия Фодена и КДБ