"Могло быть больше, и во втором тайме мы должны были быть жестче, работать немного усерднее, потому что мы действовали немного небрежно в некоторых моментах. Мы проиграли второй тайм, и это не очень хорошо, поэтому нам еще надо работать.

Манчестер Сити – Манчестер Юнайтед – 6:3 – видео голов и обзор матча

Дебют в манчестерском дерби прошел хорошо. Я чувствовал перед игрой, что должно произойти что-то особенное, и сегодня мы увидели, что некоторые особые вещи действительно произошли. Это было приятно. В пятницу я чувствовал это даже на тренировочном поле. Именно в таких играх я хочу играть. Это лучшие матчи.

Уверенность – это хорошо. Это всегда хорошо После того, как мы проиграли Ливерпулю в Суперкубке Англии, уверенность все еще была на хорошем уровне. Думаю, хорошо, что тот матч сложился именно таким образом. Тогда я подумал, что должен быть готовым немного лучше", – сказал Холанд в эфире MOTD.

Ман Сити разбил МЮ в матче АПЛ с 9 голами – 3 подряд домашний хет-трик плюс 2 ассиста Холанда, феерия Фодена и КДБ