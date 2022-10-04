Нападник Ман Сіті Ерлінг Холанд розповів, як заряджається енергією для своїх футбольних подвигів.

"Я їм батькову лазанью перед кожним домашнім матчем. Потім виходить непогано зіграти, можливо, тато додає туди якийсь секретний інгредієнт.

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Я дуже мало допомагаю. Все робить батько, а я здебільшого просто лежу на дивані і спостерігаю за ним. Ось так все і працює", – цитує Холанда Daily Mail.

Додамо, що 22-річний нападник монструозно розпочав свою кар'єру в Англії – 17+3 в 11 матчах. Останнім подвигом сина Альфа-Інге Холанда став хет-трик у дербі проти Манчестер Юнайтед (6:3).

Ман Сіті розтрощив МЮ у матчі АПЛ з 9 голами – 3 поспіль домашній хет-трик плюс 2 асисти Холанда, феєрія Фодена і КДБ