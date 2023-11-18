"К сожалению, я вынужден пропустить сегодняшнюю игру против Шотландии. Желаю парням победы. Теперь восстановление, постараюсь вернуться как можно скорее", – написал в Twitter (X) сам Холанд.

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Эрлинг получил повреждение в матче с Фарерами. Врач сборной Норвегии сообщил, что травма не тяжелая, но форвард испытывает боль. Норвегия уже упустила шансы выйти на Евро-2024, поэтому лидером решили не рисковать.

Холанд также под вопросом на суперматч Манчестер Сити – Ливерпуль, который состоится в рамках АПЛ 25 ноября в 14:30 по киевскому времени. Сити возглавляет таблицу АПЛ, а Ливерпуль идет вторым с одним очком отставания. У Эрлинга 17 голов и 4 ассиста в этом сезоне.

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